Дорогу в Бежицком районе Брянска отремонтируют по решению суда

Ремонта добилась прокуратура.

Прокуратура Бежицкого района Брянска выявила нарушения закона о безопасности дорожного движения. Внутриквартальный проезд от дома № 120б по улице Почтовой до пересечения с улицей Желябова не соответствует требованиям безопасности.

На отдельных участках дороги нет тротуаров, проезжая часть покрыта многочисленными просадками, выбоинами, проломами, размеры которых превышают предельно допустимые параметры. Также в ходе проверки выявили занижение обочин более чем на 4 сантиметра.

Прокуратура внесла мэрии Брянска представление, однако дорогу так и не отремонтировали, после чего состоялось судебное заседание. Суд обязал городскую администрацию и комитет по ЖКХ привести проезд в соответствие с нормативами. Решение суда в силу еще не вступило.