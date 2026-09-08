Дорожники отремонтировали свыше 25 квадратных метров асфальта на улицах Брянска накануне

2026, 08 сентября 17:29

Дорожники отремонтировали свыше 25 квадратных метров асфальта на улицах Брянска накануне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники дорожного управления продолжают ликвидировать ямы на небольших дорогах в Брянске. накануне специалисты работали на улицах Ромашина, Евдокимова, Крахмалёва, Брянского Фронта, Делегатской и Флотской, в переулках Трудовом и Металлистов. Они залатали почти 250 квадратных метров проезжей части горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом.

Также струйно-инъекционным методом рабочие отремонтировали 35 квадратных метров дорожного полотна на Первомайской дамбе. Горячим асфальтом залили почти 40 квадратных метров ям в межквартальном проезде от улиц Рылеева до Чернышевского.

Всего сначала 2026 года на улицах Брянска отремонтировали более 30 500 квадратных метров асфальта.