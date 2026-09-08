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ЖКХ

Дорожники отремонтировали свыше 25 квадратных метров асфальта на улицах Брянска накануне

2026, 08 сентября 17:29
Дорожники отремонтировали свыше 25 квадратных метров асфальта на улицах Брянска накануне
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Дорожники отремонтировали свыше 25 квадратных метров асфальта на улицах Брянска накануне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Сотрудники дорожного управления продолжают ликвидировать ямы на небольших дорогах в Брянске. накануне специалисты работали на улицах Ромашина, Евдокимова, Крахмалёва, Брянского Фронта, Делегатской и Флотской, в переулках Трудовом и Металлистов.  Они залатали почти 250 квадратных метров проезжей части горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом. 

Также струйно-инъекционным методом рабочие отремонтировали  35 квадратных метров  дорожного полотна на Первомайской дамбе. Горячим асфальтом залили почти 40 квадратных метров ям в межквартальном проезде от улиц Рылеева до Чернышевского.

Всего сначала 2026 года на улицах Брянска отремонтировали более 30 500 квадратных метров асфальта.

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