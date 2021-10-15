Дорожники вышли на прочистку ливневки в Брянске

В Советском и Бежицком районе сформировали дополнительные бригады.

В мэрии Брянска сообщили об усиленном режиме работы бригад по расчистке водоотводных систем в связи с дождливой погодой. В Бежицком и Советском районах на маршруты добавили дополнительные бригады.

Накануне ра боты велись во всех районах Брянска. В Советском районе прочистили ливневку на улицах Бежицкой, Калинина, Дуки, проспектах Станке Димитрова и Ленина и бульваре Гагарина.

В Бежицком районе основные работы по расчистке ливневки были сосредоточены на улице Молодой Гвардии, в районе школы № 39, на улицах XXII Съезда КПСС, Ульянова и Куйбышева.

В Фокинском районе прочистили ливневку вдоль Московского проспекта и у остановки «ДК Железнодорожников», в Володарском – на улицах Парковой, Краснофлотской, Розы Люксембург и Красный Маяк.