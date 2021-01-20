Дорожники вывезли из Брянска более трех тысяч тонн снега

Только за выходные на улицах Брянска рассыпали более 1 тыс. тонн пескосоляной смеси.

В мэрии Брянска на днях состоялось оперативное совещание, на котором обсудили ситуацию на дорогах города после обрушившегося на него на прошлой неделе сильного снегопада.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за минувшие выходные дорожники вывезли с улиц областного центра 3,26 тыс. тонн снега и рассыпали на городских дорогах более 1 тыс. тонн пескосоляной смеси.

Мэр Александр Макаров поручил руководству дорожного управления не затягивать с вывозом снега и при необходимости задействовать дополнительные силы.

Днем вторника на брянских улицах работали 50 единиц дорожной спецтехники, а в ночь на среду планировалось привлечь к этому процессу еще 30 спецмашин.