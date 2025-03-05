Дублер улицы Карачижской построят в Брянске

Дублёр улицы Карачижской построят в Брянске для разгрузки центра города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске появится дублёр улицы Карачижской. Магистраль пройдёт от дома №79/1 по проспекту Станке Димитрова до улицы Калинина. Дорога позволит разгрузить от машин центр города. Автомобилисты от Телецентра смогут спуститься к мосту через Десну в Фокинский район, а по проспекту Героев проехать в Бежицкий и Володарский районы. На дороге, длиной более трёх километров, будет от четырёх до шести полос.

Городская администрация собирает сведения о земельных участках, по которым пройдёт дорога. Они будут изыматься. Собственники обратиться за информацией и ознакомиться с проектом межевания территории в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.