Город32

Дублер улицы Карачижской построят в Брянске

2025, 05 марта 16:46 Общество
Дублер улицы Карачижской построят в Брянске
Источник фото

Дублёр улицы Карачижской построят в Брянске для разгрузки центра города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В Брянске появится дублёр улицы Карачижской. Магистраль пройдёт от дома №79/1 по проспекту Станке Димитрова до улицы Калинина. Дорога позволит разгрузить от машин центр города. Автомобилисты от Телецентра смогут спуститься к мосту через Десну в Фокинский район, а по проспекту Героев проехать в Бежицкий и Володарский районы. На дороге, длиной более трёх километров, будет от четырёх до шести полос.

Городская администрация собирает сведения о земельных участках, по которым пройдёт дорога. Они будут изыматься. Собственники обратиться за информацией и ознакомиться с проектом межевания территории в Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.

Читайте также
Кражу куртки с телефоном раскрыли полицейские в Брянске
05 марта 10:22
Кражу куртки с телефоном раскрыли полицейские в Брянске
В Брянске владелец разбитой «Газели» объявился после публикации в СМИ
04 марта 10:53
В Брянске владелец разбитой «Газели» объявился после публикации в СМИ
В школе №55 Брянска отремонтируют тир
03 марта 16:39
В школе №55 Брянска отремонтируют тир
Свыше четырёх километров трассы отремонтируют в Севском районе
03 марта 14:30
Свыше четырёх километров трассы отремонтируют в Севском районе

Новости регионов

05.03.2025 10:39
Без лишней бюрократии
На Смоленщине упростили получение «Подарка новорождённому». Теперь набор вещей для ухода за малышом родители получают сразу при выписке из роддома. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. «Раньше нужно было предъявлять свидетельство о рождении из загса в социальное или медучреждение по месту жительства. Людям это было неудобно, об этом они писали сообщения и в социальных сетях. Согласен, что процесс должен быть максимально удобным», – прокомментировал принятое решение
05.03.2025 10:38
Команда героев
На прошлой неделе открылась регистрация на участие в региональной программе «Герои   СВОего  времени. Смоленск». Только за первый день поступило почти 100 заявок. «Рад, что среди нас так много неравнодушных людей, готовых принимать участие в развитии региона», – прокомментировал губернатор Василий Анохин. Один из тех, кто подал заявку, доброволец Андрей Леонидович Киреенков. Родился в Смоленске, ветеран двух чеченских вой­н. В начале 2000‑х участвовал в ликвидации бандформирований
05.03.2025 10:37
Маршрут перестроен: В регионе перевозчикам меняют «правила игры»
Тысячи смолян ежедневно пользуются автобусами и маршрутками, чтобы добраться до места работы, учёбы или просто по делам, поэтому тема работы общественного транспорта остаётся одной из самых актуальных. Власти наводят порядок в сфере пассажирских перевозок. На прошлой неделе Смоленская областная Дума приняла в качестве законов пакет инициатив, предложенных правительством региона. «Их цель – сделать поездки жителей региона в общественном транспорте более безопасными и комфортными, оптимизировать интервалы
05.03.2025 10:36
На этапе строительства
Губернатор Василий Анохин провёл очередное заседание штаба по строительству, на котором обсуждался ход возведения ряда социальных объектов в регионе. «Школы, больницы, детские сады – всё это учреждения, куда каждый день приходят люди – на работу, учебу или за помощью. Поэтому серьёзное внимание уделяю модернизации нашей социальной инфраструктуры. Целый ряд строительных объектов сейчас в работе – их держу на личном контроле», – отметил глава
26.02.2025 14:26
Долгий путь домой
В День поисковика Смоленщины на Родину передали останки двух бойцов Великой Отечественной вой­ны   На осенней Вахте Памяти в 2024 году – она прошла в Рыбках Сафоновского района – бойцы поискового отряда «Долг» во главе с командиром Александром Орловым подняли останки красноармейца. По полуистлевшему солдатскому медальону поисковики смогли восстановить имя погибшего солдата: Иван Акимович Антюфеев – уроженец Алтайского края. Хотели жить, но… В День поисковика
26.02.2025 14:05
СПОРТ «С УМОМ»
Всё больше смолян выбирают спорт и здоровый образ жизни. Как свидетельствуют официальные данные, около 55% жителей региона систематически занимается физической культурой. Такие цифры назвал губернатор Василий Анохин. О развитии спорта и спортивной инфраструктуре на Смоленщине говорили в ходе прошедшей рабочей встречи в Москве Василий Анохин и Михаил Дегтярёв, глава Минспорта РФ. Отметим, что при поддержке профильного министерства за последние годы в регионе

Актуальные темы

Происшествия
Житель Жуковки проведёт 16 лет в тюрьме за изнасилование падчерицы и истязание сына
Лента новостей
Брянский дзюдоист выиграл «золото» в Троицке
Происшествия
Первый приговор о покушении на наемничество вынес брянский суд
Общество
Брянские власти обновляют инфраструктуру гражданской обороны
Происшествия
Жуткая автокатастрофа в Навлинском районе: спустя годы пострадавшие продолжают искать справедливость

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Весне дорогу: романтика, дорамы, фэнтези и мировые премьеры в мартовской афише Wink.ru
Весне дорогу: романтика, дорамы, фэнтези и мировые премьеры в мартовской афише Wink.ru

Яркое солнце и тепло, за которые мы так любим весеннее время года, в марте разглядеть непросто. Но онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) знает, где их искать, и готов стать для зрителей проводником в весну. В дорогу можно взять загадочное фэнтези, полезный научпоп, интеллектуальные блокбастеры, бодрую дораму и много-много романтики. Все это поклонники хорошего кино найдут среди мартовских премьер онлайн-кинотеатра.

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в первой половине марта в связи с ремонтом путепровода
Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в первой половине марта в связи с ремонтом путепровода

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится 3-4, 6-7 и 12-13 марта в связи с капитальным ремонтом автомобильного путепровода на станции Унеча.

«Россети Центр» в Брянске обеспечили электроснабжение поликлиники на 800 посещений в смену
«Россети Центр» в Брянске обеспечили электроснабжение поликлиники на 800 посещений в смену

Как сообщает телеграм канал «Россети Центр» , компании #РоссетиЦентр и #РоссетиЦентриПриволжье содействуют реализации национального проекта «Здравоохранение», подключая к электроснабжению новые медицинские учреждения.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика