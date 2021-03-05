Два брянских автобуса стали ходить чаще

Автобусы № 25 и 37 в Брянске с сегодняшнего дня курсируют по новому расписанию.

Как сообщается в тематическом местном паблике во ВКонтакте, автобус №25 с 5 марта стал чаще ходить в часы пик.

А на маршруте № 37 городские власти увеличили частоту движения по будням. Теперь он в промежутке с 7:00 до 7:40 отправляется от Фосфоритного завода каждые восемь минут.