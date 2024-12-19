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Два брянских художника победили во всероссийском фестивале «Салют Победы»

2024, 19 декабря 16:31 Общество
Два брянских художника победили во всероссийском фестивале «Салют Победы»
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Два брянских художника-любителя победили на всероссийском фестивале «Салют Победы». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.  

 

Жюри подвели итоги II этапа Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы». Он посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В категории «Виртуальные выставки» свои работы представили два художника-любителя Брянского областного методического центра «Народное творчество»: Александр Кармазинов из Севска и Ольга Черненок из Клинцов. Победу одержали два портрета в их исполнении. 

Александр Кармазинов изобразил командира поискового отряда Макухина Владимира Сергеевича. А Ольга Черненок увековечила образ дедушки её мужа, ветерана Великой Отечественной войны Стефана Леоновича Влащенко. Также жюри оценили картины «Севский городок» «Бессмертный полк» и «Возвращение». Полотна представят на выставке в Твери (0+).

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