Два дом для сирот строят в Унече
В городе Унече строят два дома для 19 детей-сирот. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Строительство двух восьмиквартирных домов продолжается на улице Комарова в Унече. Их строят специально для детей-сирот.
Подрядная организация уже закончила подводить к домам необходимые инженерные коммуникации. В одном из зданий рабочие уже приступили к чистовой отделке.
Ключи от однокомнатных квартир в новых домах получат 19 человек.
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