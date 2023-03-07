Два дом для сирот строят в Унече

В городе Унече строят два дома для 19 детей-сирот. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Строительство двух восьмиквартирных домов продолжается на улице Комарова в Унече. Их строят специально для детей-сирот.

Подрядная организация уже закончила подводить к домам необходимые инженерные коммуникации. В одном из зданий рабочие уже приступили к чистовой отделке.

Ключи от однокомнатных квартир в новых домах получат 19 человек.