Два двора отремонтировали в Брянске

В Советском районе Брянска закончился ремонт двух дворов. Об этом сообщили в городской администрации.

Комиссия проверила работу подрядчиков, которые отремонтировали два двора в Советском районе областного центра.

Так, для жильцов домов 37 и 37А по улице Фокина установили новые лавочки и освещение, привели в порядок дорожки, разбили газоны, поставили беседку со столом. Также во дворе появилась детская и спортивная площадки с травмобезопасным покрытием.

По просьбе жильцов строители поставили сушилки для белья и оградили клумбы.

Полностью изменился и двор по улице Октябрьской около домов 40 и 42. Здесь также новый асфальт, газоны, детская площадка и фонари. Кроме того, тут есть спортивная площадка с крытыми трибунами. Рабочие исполнили просьбу жильцов и сделали альпийскую горку с автоматическим поливом растений.