Два жилых дома затопило в Брянске

За минувшие сутки в Брянской области уровень воды вырос от 1 до 31 см. На 1 апреля в зоне затопления оказались 163 приусадебных участка в Брянске, Трубчевском, Жуковском, Почепском, Дятьковском, Суражском, Брянском районах. Также в областном центре вода зашла в два жилых дома.

Кроме того, затоплены четыре участка автодорог в Брянском, Рогнединском и Мглинском районах.