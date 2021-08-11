Два жителя Новозыбкова продавали опасные для жизни алкоголь и сигареты

По заключению эксперта, нелегальная алкогольная и табачная продукция опасна для жизни и здоровья людей.

В сентябре 2020 года мужчина и женщина, которые проживают в Новозыбкове, купили у неизвестного крупную партию контрафактной алкогольной продукции и табачные изделия иностранного производства. Всего 203 бутылки и 298 пачек сигарет.

До марта 2021 года злоумышленники продавали алкоголь и сигареты местным жителям.

Желающих незаконно обогатиться мужчину и женщину задержали сотрудники правоохранительных органов. Остатки нелегальной продукции изъяли. Как утверждает эксперт, судебная экспертиза показала наличие опасных для жизни и здоровья элементов в составе алкогольной и табачной продукции, которую сбывали.

Теперь парочке сбытчиков грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.