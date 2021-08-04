Две брянские девушки сняли более 6 тысяч рублей с найденной карты

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с просьбой найти злоумышленника обратился 40-летний житель Брянска.

Как он рассказал, он где-то обронил свою банковскую карту, а позже с нее списали более 6 тысяч рублей.

Сотрудники полиции просматривали записи видеокамер в магазинах, в которых расплачивались пропавшей картой, и нашли воришек.

Две несовершеннолетние девочки оплачивали чужой картой свои покупки.

В отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело о краже.