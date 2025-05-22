Две дороги к Брянскому медколледжу почти отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Бежицком районе областного центра ремонтируют улицы Доменную и Клубную. Они ведут к Брянскому базовому медицинскому колледжу – улицы Доменную и Клубную.

Рабочие уже уложили выравнивающий слой асфальтобетона, построили новые тротуары и сделали новое наружное электроосвещение. Капремонт планируют закончить к середине июня.