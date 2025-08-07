Две дороги около школы №8 в Брянске обновят по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» вошли 1-й и 2-й проезды Станке Димитрова в Советском районе Брянска. Подрядная организация ООО «ЭЛЕКТРО-ЛЮКС» обновит около километра дороги. Участки капитального ремонта расположены с двух сторон школы №8 имени Героя Советского Союза Афанасьева.

Специалисты обновят колодцы инженерных сетей и уложат новое асфальтобетонное покрытие. Рабочие отремонтируют тротуары и сделают искусственные неровности. В завершении на улицах подрядчик установит новые дорожные знаки и нанесёт разметку термопластиком со световозвращающими элементами.