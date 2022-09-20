Две школы и сад построят в Брянске

За три года в областном центре построят ещё три новых учебных заведения.
Реализация программы по созданию дошкольных и школьных мест в Брянске обсудили на совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове.
«Острая проблема обеспеченности местами остается в Советском районе, а также в районах комплексной застройки — микрорайон по улице Флотской, Старый аэропорт, Речной, Новостройка», — отметил начальник управления образования Иван Потворов.
В этом году в Брянске откроется школа №72. Она обеспечит места для 1225 детей.
С 2022 по 2023 год в Брянске построят детский сад на 280 мест и школу на 1225 мест в микрорайоне по улице Флотской, а также школу на 1650 мест на территории Старого аэропорта.
По нацпроектам «Демография» и «Образование» с 2019 года в Брянске количество мест в детских садах выросло на 1910, в школах – на 1225.
21.09.2022 16:56
Экологичная котельная заработает на станции Смоленск-Центральный
С начала отопительного сезона на станции Смоленск-Центральный в Смоленской области заработает новая экологичная котельная. После проведения модернизации эта угольная котельная была переведена в электрическую. Переход на экологичный принцип работы исключит выброс в атмосферу порядка 16 тонн загрязняющих веществ в год и обеспечит потребность в теплоснабжении производственных зданий железнодорожных предприятий. В настоящее время в Смоленской области
21.09.2022 14:00
Как дозвониться?
В Смоленской области наведут порядок в работе регистратур поликлиник, чтобы граждане могли без проблем туда дозвониться и получить необходимую помощь и консультацию. Этого потребовал после посещения Вяземской ЦРБ. Во время визита в медицинское учреждение к главе региона обратилась местная жительница по имени Валентина с жалобами на работу медиков. Пенсионерка не могла дозвониться до регистратуры районной поликлиники,
21.09.2022 13:59
Главные темы
О чём говорили на совещании с главами районов? Проведение диспансеризации в регионе, ход благоустройства дворов и скверов и проверка состояния детских площадок. Эти темы были подняты в ходе совещания, которое провёл губернатор Алексей Островский с главами муниципалитетов. Обсуждение проходило в формате видеоконференцсвязи. О результатах проведённой работы, планах и принятых решениях рассказал глава региона. Будьте здоровы!