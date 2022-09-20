Две школы и сад построят в Брянске

За три года в областном центре построят ещё три новых учебных заведения.

Реализация программы по созданию дошкольных и школьных мест в Брянске обсудили на совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове.

«Острая проблема обеспеченности местами остается в Советском районе, а также в районах комплексной застройки — микрорайон по улице Флотской, Старый аэропорт, Речной, Новостройка», — отметил начальник управления образования Иван Потворов.

В этом году в Брянске откроется школа №72. Она обеспечит места для 1225 детей.

С 2022 по 2023 год в Брянске построят детский сад на 280 мест и школу на 1225 мест в микрорайоне по улице Флотской, а также школу на 1650 мест на территории Старого аэропорта.

По нацпроектам «Демография» и «Образование» с 2019 года в Брянске количество мест в детских садах выросло на 1910, в школах – на 1225.