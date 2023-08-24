Две улицы отремонтировали в Советском районе Брянска

Две улицы отремонтировали в частном секторе Советского района Брянска. Об этом рассказали в городской администрации.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Советском районе капитально отремонтировали 365 метров улицы Телевизорную и 237 метров улицы Попова. Они преимущественно проходят по частному сектору.

На дорогах заменили асфальтовое покрытие, нанесли разметку и установили знаки дорожного движения. Также специалисты построили тротуары с пандусами для маломобильных граждан и смонтировали светодиодное освещение.

«Новый асфальт — это всё здорово. Но спуски и подъемы на пандусы тротуаров — очень крутые. Для инвалидов на колясках их преодолеть будет сложно. И еще, в некоторых местах надо расширить съезды с тротуара», — рассказал представитель всероссийского общества инвалидов Николай Ветохин.

В целом комиссия положительно оценила уложенный асфальт на проезжей части и тротуарах.

«Дорога ровная, без просадок. Знаки на своих местах. Кроме одного — «Искусственная неровность» на Телевизорной. Его поставили с правой стороны, а надо — с левой. Так же кое-где необходимо обрезать ветки деревьев, чтобы они не заслоняли знаки», — отметил старший государственный инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по городу Брянску Кирилл Дугин.

Устранить недостатки подрядчики должны в ближайшее время.