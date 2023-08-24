Две улицы отремонтировали в Советском районе Брянска

Две улицы отремонтировали в частном секторе Советского района Брянска. Об этом рассказали в городской администрации.
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Советском районе капитально отремонтировали 365 метров улицы Телевизорную и 237 метров улицы Попова. Они преимущественно проходят по частному сектору.
На дорогах заменили асфальтовое покрытие, нанесли разметку и установили знаки дорожного движения. Также специалисты построили тротуары с пандусами для маломобильных граждан и смонтировали светодиодное освещение.
«Новый асфальт — это всё здорово. Но спуски и подъемы на пандусы тротуаров — очень крутые. Для инвалидов на колясках их преодолеть будет сложно. И еще, в некоторых местах надо расширить съезды с тротуара», — рассказал представитель всероссийского общества инвалидов Николай Ветохин.
В целом комиссия положительно оценила уложенный асфальт на проезжей части и тротуарах.
«Дорога ровная, без просадок. Знаки на своих местах. Кроме одного — «Искусственная неровность» на Телевизорной. Его поставили с правой стороны, а надо — с левой. Так же кое-где необходимо обрезать ветки деревьев, чтобы они не заслоняли знаки», — отметил старший государственный инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по городу Брянску Кирилл Дугин.
Устранить недостатки подрядчики должны в ближайшее время.
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