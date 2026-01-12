Две ведущие к медучреждениям дороги отремонтировали в Брянске в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В минувшем году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Брянске обновили сразу две дороги, на которых расположены медицинские учреждения.
В Фокинском районе отремонтировали улицу Менжинского. На ней расположены детское отделение Брянской городской поликлиники № 5 и Центр реабилитации инвалидов. На дороге заменили асфальт на проезжей части, построили тротуары и установлении пешеходное ограждение.
А в Володарском районе обновили участок улицы 11 лет Октября от улицы Афанасьева до Кронштадского переулка. Дорога ведёт к детскому структурному отделению Брянского областного противотуберкулёзного диспансера.