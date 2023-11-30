Движение машин запретят на улице Флотской в Брянске

Движение машин ограничат на улице Флотской в Брянске из-за прокладки ливнёвки. Об этом сообщили в городской администрации.

С 4 декабря на улице Флотской специалисты будут прокладывать коллектора ливневой канализации открытым способом под автодорогой. Из-за этого на время ремонт для машин перекроют движение в районе остановки общественного транспорта «Микрорайон Деснаград».

Объехать участок можно будет по улицам Толстого, Николаевой и Братьев Ткачевых в микрорайоне Деснаград.