Движение машин запретят на улице Почтовой в Брянске в выходные

Движение машин запретят улице Почтовой в Брянске в ближайшие выходные из-за прокладки ливнёвки. Об этом сообщили в городской администрации.

Движение машин запретят на улице Почтовой в Брянске с 8 утра 27 января до 20 часов вечера 28 января. Ограничения действуют на участках от улицы Цюрупы до улицы Первомайской и на участке от дома 46А до дома 66 (пересечение улицы Ново-Советской и Первомайской).

В этот период специалисты буду прокладывать ливневую канализацию.