Движение машин запретят на улице Почтовой в Брянске в выходные
Движение машин запретят улице Почтовой в Брянске в ближайшие выходные из-за прокладки ливнёвки. Об этом сообщили в городской администрации.
Движение машин запретят на улице Почтовой в Брянске с 8 утра 27 января до 20 часов вечера 28 января. Ограничения действуют на участках от улицы Цюрупы до улицы Первомайской и на участке от дома 46А до дома 66 (пересечение улицы Ново-Советской и Первомайской).
В этот период специалисты буду прокладывать ливневую канализацию.