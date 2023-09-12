Движение ограничат у стадиона в Брянске

Движение машин ограничат у стадиона в Брянске на время матча. Об этом сообщили в городской администрации.

В среду, 13 сентября с 7:30 ограничат движение и парковку машин около стадиона «Динамо» в Брянске. Дорогу перекроют по адресам:

— переулок Трудовой (от улицы Советской до улицы Горького);

— улица Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).

Ограничения связаны с проведением футбольного матча. В 18 часов начнётся игра в рамках третьего этапа Пути регионов FONBET Кубка России по футболу 2023/24. На поле встретятся «Динамо-Брянск» и ФК «Калуга».

Возрастные ограничения 6+