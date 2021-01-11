Двое брянских писателей стали лауреатами всероссийского конкурса

Союз писателей России подвел итоги национального литературного конкурса «Российский писатель 2020».

В списках лауреатов конкурса, опубликованных на днях организацией, значатся и двое жителей Брянщины.

Известный брянский писатель и журналист Александр Нестик попаал в число победителей с эссе «Ветвь дуба» и очерком «Именем воды». А Владимира Сорочкина жюри конкурса отметило за художественный перевод поэзии Рагима Рамана.

На конкурс были представлены более 1 тыс. текстов. В шорт-лист по его итогам вышли 71.