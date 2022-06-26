Двое студентов представляют Брянскую область на конкурсе «Флагманы образования»

Лауреаты бесплатно отправятся в путешествия по России.

Двое студентов Брянского государственного университета представляют регион в финале конкурса «Флагманы образования». Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Финал профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходит в Санкт-Петербурге на площадке Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург».

В финал вышли 150 студентов вузов и колледжей из 44 регионов России. Среди них, Кирилл Минкин и Арина Тарасова – студенты Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского.

Победители смогут реализовать проекты под наставничеством экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа». Кроме того, лауреаты бесплатно отправятся в путешествия по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.