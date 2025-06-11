Двое юных брянцев получили нагрудные знаки «Горячее сердце». Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области Александр Афонин и врио заместителя Губернатора Брянской области Виталий Свинцов встретились с номинантами общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». В её рамках поощряют детям и молодёжь в возрасте до 23 лет за проявленное ими неравнодушие и активную гражданскую позицию. В этот раз от Брянской области награды получили два человека.

28 июня 2024 года 17-летний Павел Старовойтов со своими одноклассниками гулял около пруда в парке города Клинцы. Он услышал призыв о помощи и увидел, что тонет маленький мальчик. Парень прыгнул в воду, добрался до ребенка и поднял его голову над водой, дав отдышаться и успокоиться. Вместе с мальчиком юноша доплыл до пирса, где его одноклассники помогли им выбраться на берег.

Другим номинантом стала Юлия Бондаренко из приграничного села Курковичи. Она оказала первую помощь пожарному, прибывшему в для тушения жилого дома и получившему ранение при атаке беспилотника.

Юным героям вручили нагрудные знаки «Горячее сердце», дипломы за неравнодушное отношение к людям и личное мужество, а также экземпляры Почетной книги «Горячее сердце».