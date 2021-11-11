Двоих брянцев освободили от наказания за оскорбление властей и избиение человека

У преступлений истек срок давности.

10 ноября Калужский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении двух жителей Брянской области.

Как сообщает региональная прокуратура, в октябре 2019 года у железнодорожного вокзала в Навле брянцы избили местного жителя. Ранее, в сентябре этого же года, один из них опубликовал в Интернете видео, содержащее оскорбительные высказывания в отношении должностных лиц органов власти Брянской области. В октябре он незаконно собрал и распространил в Интернете сведения о частной жизни человека, составляющие его личную и семейную тайну.

В июне 2020 года Советский районный суд признал брянцев виновными в побоях, оскорблении представителя власти и нарушении неприкосновенности частной жизни. Одного из них суд приговорил к году трем месяцам колонии-поселении и штрафу в размере 200 тысяч рублей, второго – с учетом его предыдущей судимости – к двум годам девяти месяцам исправительной колонии общего режима.

Осужденные обжаловали приговор, сославшись на свою невиновность. Калужский суд оставил его без изменения.

Однако от отбывания наказания брянцев освободили в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.