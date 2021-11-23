Двор в центре Брянска отремонтировали за 8,8 миллиона рублей

Работы провели на площади 11,1 тысячи квадратных метров.

В Советском районе завершился ремонт дворовой территории, объединяющей дома № 41 и № 43 по улице Емлютина, № 17 по улице Ромашина и № 13 по улице Октябрьской.

Двор площадью 11,1 тысячи квадратных метров отремонтировали за 8,8 миллионов рублей. Сотрудники ООО «Молоток» привели в порядок около 2,5 тысячи квадратных метров внутридворовых проездов, заасфальтировали тротуары и обустроили парковочные карманы.

На фасадах домов установили 12 светодиодных светильников, еще четыре – на опорах во дворе. У домов появились 11 лавочек и 14 урн, а также спортивно-игровые площадки с травмобезопасным покрытием для детей.

Дворы в Брянске благоустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году в программу вошли 18 дворов. На сегодняшний день 16 из них готовы, в двух завершаются работы.