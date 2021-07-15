Двух иностранцев осудили за нарколабораторию в Погарском районе

Вчера, 14 июля, Брянский областной суд признал виновными 31-летних граждан Республики Молдова за производство, сбыт и хранение наркотиков, а также одного из них осудили за попытку подкупить сотрудника полиции.
Злоумышленники в одном из домов Погарского района создали целую лабораторию по производству синтетических наркотиков. Наркодельцов задержали сотрудники правоохранительных органов. При обыске нашли 145 кг готовых наркотических средств.
После задержания один из злоумышленников попытался подкупить полицейского, предложив тому 250 тысяч рублей. Но этим он только усугубил ситуацию.
Суд приговорил одного из них к наказанию в виде лишения свободы сроком на 19 лет и штрафом в размере 400 тысяч. Другой получил 18 лет лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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