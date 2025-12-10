Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Четыре школы отремонтируют в Брянске в будущем году

2025, 10 декабря 17:18
Четыре школы капитально отремонтируют в Брянске в будущем году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 

 

В 2026 году обновят четыре школы во всех районах Брянска. Ремонт проведут в школах №32, 33, 40 и 54. В здания заменят водопровод, систему отопления, канализацию и сантехнику. Снаружи рабочие обновят фасад и кровлю. Во всех помещениях сделают ремонт, а также закупят новую мебель и оборудование. 

Подрядчиков определят на торгах в феврале. Работы начнутся в апреле. Завершить ремонт должны до конца года. 

В этом году после капитального ремонта открыли школы №25, 39, 51 и 55. Работы почти завершены в школе №42.

