Экс-главу Брянскстата отдали под суд за отобранные у подчиненных премии

Надежде Муратовой грозит до четырех лет заключения.

Дело бывшего руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области Надежды Муратовой направили в суд. Муратову обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщает региональная прокуратура, с октября по декабрь 2020 года Надежда Муратова устно поручала начальнику финансово-экономического отдела изымать у сотрудников Брянскстата части премий в свою пользу. Деньги она тратила на личные нужды.

Подчиненные, опасаясь неприятностей по службе и негативных последствий, пополнили кошелек начальницы на 600 тысяч рублей.

Уголовное дело расследовало УФСБ России по Брянской области. Его дело рассмотрит Советский районный суд. Надежде Муратовой грозит до четырех лет заключения.