Город32

Экс-главу Брянскстата отдали под суд за отобранные у подчиненных премии

2021, 22 июня 08:30 Общество
Экс-главу Брянскстата отдали под суд за отобранные у подчиненных премии
Источник фото

Надежде Муратовой грозит до четырех лет заключения.

Дело бывшего руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области Надежды Муратовой направили в суд. Муратову обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщает региональная прокуратура, с октября по декабрь 2020 года Надежда Муратова устно поручала начальнику финансово-экономического отдела изымать у сотрудников Брянскстата части премий в свою пользу. Деньги она тратила на личные нужды.

Подчиненные, опасаясь неприятностей по службе и негативных последствий, пополнили кошелек начальницы на 600 тысяч рублей.

Уголовное дело расследовало УФСБ России по Брянской области. Его дело рассмотрит Советский районный суд. Надежде Муратовой грозит до четырех лет заключения.

Читайте также
В Клетне многодетного отца оштрафовали за поддельные сигареты
22 июня 09:30
В Клетне многодетного отца оштрафовали за поддельные сигареты
Брянец получил восемь лет на нападение на многодетную семью
21 июня 13:40
Брянец получил восемь лет на нападение на многодетную семью
Брянца, повалившего полицейского, отправили в колонию строгого режима
21 июня 11:30
Брянца, повалившего полицейского, отправили в колонию строгого режима
В Брянске пенсионер, сделавший из женщины мумию, получил девять лет
21 июня 08:30
В Брянске пенсионер, сделавший из женщины мумию, получил девять лет

Новости регионов

21.06.2021 15:01
Смоленские транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела по факту подделки документов
Фальшивая медсправка о прохождении диспансеризации привела к возбуждению уголовного дела  Следствием линейного отдела МВД России на станции Смоленск завершено расследование уголовного дела в отношении машиниста мотовоза, подозреваемого в приобретении и использовании заведомо поддельного документа. В ходе предварительного следствия было установлено, что 60-летний уроженец Смоленской области, работая в должности машиниста мотовоза Вяземской механизированной дистанции по эксплуатации
19.06.2021 14:10
Ещё пять жителей Смоленской области скончались от коронавируса
Федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса на территории Смоленской области. На территории Смоленской области за минувшие сутки выявили еще 106 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 32 725 человек. 71 смолянин выздоровел за минувшие сутки. Общее число выздоровевших после коронавируса смолян достигло 30 608. Ещё пять смолян
19.06.2021 13:59
Огонь уничтожил баню в смоленском поселке Батюшково
Вечером 18 июня на улице Дачной в поселке Батюшково Гагаринского района произошел пожар на одном из участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяева протопили печь в бане и ушли заниматься хозяйственными делами в дом. О том, что в бане произошел пожар, им сообщили соседи, которые увидели возгорание. Они вызвали пожарных. К месту
17.06.2021 11:35
Будем здоровы!
Смоленская областная больница: будущее начинается сегодня. Где находится Смоленская областная клиническая больница и что собой представляет это лечебное учреждение, известно едва ли не всем смолянам. Многие проходили здесь лечение или навещали родных и знакомых, которым медработники СОКБ оказывали помощь в стенах клиники. В этом году учреждение отметит 78-летнюю годовщину со дня своего образования.  Солидный возраст
17.06.2021 11:28
Особая награда
Спикер облдумы Игорь Ляхов получил медаль имени Ивана Бунина. 7 июня 2021 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов удостоен медали имени великого русского писателя и поэта, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина за активную поддержку литераторов и весомый вклад в укрепление культурных связей Смоленской области с регионами России и ближнего зарубежья. Личный вклад Церемония вручения
16.06.2021 17:47
27 градусов тепла ожидают жителей Смоленской области в четверг
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала, какая погода ожидает смолян в четверг, 17 июня. В этот день в Смоленской области ожидается небольшая облачность, но по-настоящему летний денёк. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области: ночью +7°C…+12°C, днем +22°C…+27°C. В Смоленске: ночью +9°C…+11°C, днем +24°C…+26°C. Атмосферное давление

Актуальные темы

Общество
В Брянской области ужесточили коронавирусные ограничения на месяц
Происшествия
Пьяный водитель разбил три машины на парковке в Брянске (ВИДЕО)
Общество
В Брянск придет аномальная жара с 21 по 26 июня
Происшествия
Два человека погибли при столкновении «ВАЗа» и трактора под Унечей
Общество
Брянского губернатора призвали ввести обязательную вакцинацию

Новости партнёров

Изменения в федеральный закон «О рекламе»
Изменения в федеральный закон «О рекламе»

Заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова рассказала о внесении  изменений в Федеральный закон «О рекламе» №38-ФЗ, которые вступят в силу  с 01.07.2021.

«Ростелеком» и Общероссийский народный фронт расширяют сотрудничество
«Ростелеком» и Общероссийский народный фронт расширяют сотрудничество

Расширение сотрудничества «Ростелекома» и Общероссийского народного фронта (ОНФ) предполагает дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры, используемой в социальных проектах. Провайдер дополнит перечень своих услуг, предоставляемых заказчику, окажет техническое сопровождение новых проектов.  «Ростелеком» подключит к интернету 76 региональных центров ОНФ и организует для них Wi-Fi-сеть. Провайдер также поможет ОНФ создать собственного мобильного виртуального оператора для обеспечения бесперебойной связью волонтеров по всей России.

Движение автомобилей через переезд на участке Новенькое – Трубчевск в Брянской области ограничат на время ремонта 22 июня
Движение автомобилей через переезд на участке Новенькое – Трубчевск в Брянской области ограничат на время ремонта 22 июня

22 июня на железнодорожном переезде 38 км, расположенном на участке Новенькое - Трубчевск в Брянской области, будут проводиться  работы по ремонту и асфальтировке  дорожного покрытия в зоне, которую обслуживают железнодорожники.

Игорь Маковский поручил усилить меры по защите оборудования и персонала в период аномальной жары
Игорь Маковский поручил усилить меры по защите оборудования и персонала в период аномальной жары

В ходе еженедельного оперативного совещания генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» заслушал доклады по теме работы энергосетевого комплекса во время значительного повышения температур относительно климатической нормы и дал ряд поручений инженерному блоку компаний и руководству филиалов.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.