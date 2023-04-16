Епископ Владимир провел пасхальные богослужения в Клинцовском соборе

Епископ Владимир провел пасхальные богослужения в Клинцовском кафедральном соборе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ночь с 15 на 16 апреля в Клинцовском кафедральном соборе Пасхальные Богослужения. Глава Клинцовской епархии епископ Владимир провёл полунощницу, Крестный ход, пасхальную заутреню и Литургию святителя Иоанна Златоуста. Крестный ход совершили вокруг кафедрального собора.

Епископ Клинцовский и Трубчевский также Владимир поздравил с праздником Светлого Христова Воскресения. А представителям духовенства он огласил традиционное Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.