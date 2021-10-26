Еще 17 брянцев умерли от коронавируса
449 человек заразились COVID-19.
За минувшие сутки брянские медики провели 3105 исследований на коронавирусную инфекцию и выявили 449 новых случаев заболеваемости.
345 пациентов выписали из лечебных учреждений. 17 жителей Брянской области скончались.
На 26 октября коронавирус унес жизни 1786 брянцев и 115 иногородних пациентов.
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