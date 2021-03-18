Еще трое брянцев умерли от коронавируса за минувшие сутки

За минувшие сутки в Брянской области коронавирус выявили у еще 86 человек. Как сообщает региональный оперштаб, за сутки выздоровели 75 человек. Трое брянцев скончались от инфекции.

С начала пандемии в регионе 34 466 человек заразились COVID-19, выздоровели – 33676, умерли – 276.