Ещё 237 брянчан заболели коронавирусом за сутки

23 человека умерли от заболевания за прошедший день.

Оперативный штаб Брянской области обновил данные по числу заболевших в регионе за минувшие сутки. Всего в медучреждениях провели 5409 исследований на COVID-19.

За сутки у 237 брянчан подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Выросло число умерших. За сутки скончались 23 человека. Победили болезнь 364 жителей области.