Ещё две брянские выпускницы стали двухсотбалльниками ЕГЭ

Девушки получили максимальный результат по биологии.

Ещё две брянские выпускницы стали двухсотбалльниками по результатам Единого государственного экзамена. Об этом рассказали в региональном департаменте образования и науки.

В ЕГЭ в Брянской области участвовали 1080 выпускников. 90 человек набрали более 80 баллов. А две выпускницы получили максимальный результат.

Ранее выпускница Медицинского Сеченовского предуниверсария Анастасия Анискина и ученица школы №56 Брянска Дарья Пронина набрали по 100 баллов на экзамене по химии.

Всего в Брянской области в этом году шесть выпускников дважды получили наивысший результат на ЕГЭ.