Ещё один «Адмирал» прибыл в Брянск

В областной центр доставили ещё один троллейбус «Адмирал». Об этом сообщили в городской администрации.

Троллейбусный парк Брянска пополнил ещё один новый красный «Адмирал». Теперь ярких «рогатых» стало 29. Из них 15 саратовских машин марки «Адмирал» и 14 «Авангардов» производства АО «Торговый дом «Транс-Альфа». Дополнительно будет закуплен ещё 71 троллейбус.