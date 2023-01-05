Ещё одна школа Брянска готова к открытию после ремонта

В школе №2 Брянска после капитального ремонта в январе начнутся занятия. Об этом сообщили в городской администрации.

К учебному процессу после новогодних каникул вернётся школа №2 областного центра. По программе «Модернизация школьных систем образования» здание полностью привели в порядок внутри и снаружи.

К 10 января рабочие закончат с облицовкой фасада и благоустройством территории школы. А педагоги и родители наведут порядок в кабинетах.

Школа №2 имени Д.Е. Кравцова была построена в 1937 год. Она рассчитана на 400 учеников. На ремонт потратили 71,1 млн рублей.