Ещё одна школа Брянска готова к открытию после ремонта
В школе №2 Брянска после капитального ремонта в январе начнутся занятия. Об этом сообщили в городской администрации.
К учебному процессу после новогодних каникул вернётся школа №2 областного центра. По программе «Модернизация школьных систем образования» здание полностью привели в порядок внутри и снаружи.
К 10 января рабочие закончат с облицовкой фасада и благоустройством территории школы. А педагоги и родители наведут порядок в кабинетах.
Школа №2 имени Д.Е. Кравцова была построена в 1937 год. Она рассчитана на 400 учеников. На ремонт потратили 71,1 млн рублей.
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