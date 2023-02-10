Ещё одну школу построят в Брянске

Ещё одна современная школа появился в новом микрорайоне областного центра. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В конце января в областном центре открылась новая школа №72. Она вместила 1225 учеников.

Ещё одно современное учебное заведение появится через два года в новом микрорайоне, на улице Флотской.

«Детский сад уже есть, строим второй, а вот школа — первая. В январе строители приступили к работе. Территория в два раза больше, чем школы № 72, будет большой стадион, где смогут заниматься спортом не только школьники, но и жители микрорайона. Уверен, он станет местом притяжения и для молодежи, и для взрослых. Это уже третья современная школа в Брянске, которую строит компания «Стройдело», — наши, брянские, строители, что немаловажно. Проекты школ — 71-й, 72-й — типовые, но у каждой есть своя изюминка. В новой школе она тоже будет!», – отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз.