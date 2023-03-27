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Еврейский общинный центр открыли в Брянске

2023, 27 марта 11:54 Общество
Еврейский общинный центр открыли в Брянске
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Еврейский общинный центр «Синагога и культурно-образовательный комплекс» открыли в областном центре. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. 

В областном центре на улице Пионерская открыли Брянский еврейский общинный центр «Синагога и культурно-образовательный комплекс». Согласно заветам Торы Синагогу освятил и установил Мезузу на главный вход главный раввин Брянска и Брянской области, главный раввин Центрального Федерального округа Менахем Мендел Заклас. Кантор, раввин Михоэль Ставропольский исполнил благословение. А участники праздника посмотрели музыкальные номера.

Еврейский общинный центр открыли в Брянске

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