Фасады трёх домов около сквера отремонтируют в Брянске

В Володарском районе Брянска отремонтируют фасады трёх многоквартирных домов около сквера имени Пушкина. Об этом сообщили в городской администрации.

В сквере имени Пушкина В Володарском райне Брянске идет благоустроство. Городские власти обеспокоились тем,что обновленное общественное пространство будет диссонировать с грязными и дырявыми фасадами в близлежащих домах. Речь идет о пятиэтажках №14, 25 и 27 по улице Пушкина.

«Параллельно с ремонтом территории, необходимо продумать вопрос с ремонтом или покраской фасадов домов», — обратилась заместитель главы Володарского района Алла Федорцева к представителям управляющих компаний.

Коммунальщики заверили, что готовы восстановить фасады. Арендаторов и владельцев предприятий потребительского рынка, расположенных в доме №25 по улице Пушкина, власти попросили обновить вывески и установить урны.