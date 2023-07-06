Фасады трёх домов около сквера отремонтируют в Брянске

В Володарском районе Брянска отремонтируют фасады трёх многоквартирных домов около сквера имени Пушкина. Об этом сообщили в городской администрации.
В сквере имени Пушкина В Володарском райне Брянске идет благоустроство. Городские власти обеспокоились тем,что обновленное общественное пространство будет диссонировать с грязными и дырявыми фасадами в близлежащих домах. Речь идет о пятиэтажках №14, 25 и 27 по улице Пушкина.
«Параллельно с ремонтом территории, необходимо продумать вопрос с ремонтом или покраской фасадов домов», — обратилась заместитель главы Володарского района Алла Федорцева к представителям управляющих компаний.
Коммунальщики заверили, что готовы восстановить фасады. Арендаторов и владельцев предприятий потребительского рынка, расположенных в доме №25 по улице Пушкина, власти попросили обновить вывески и установить урны.
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