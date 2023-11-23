Фестиваль любительских театров кукол стартовал в Брянске

II областной фестиваль любительских театров «Традиции живая нить» стартовал в Брянском театре кукол. Первыми перед жюри и юными зрителями выступили артисты образцового детского театра «Арлекин» из Дятьково. Они показали спектакль «Сказки старого шарманщика» (0+). А кукольный театр «Емелюшка» Центра воспитательной работы Советского района Брянска выступил с постановкой «Ну, Волк, погоди!» (0+). А завершила первый день фестиваля сказка «Гуси-лебеди» (0+) от кукольной студии «На ширме» Губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина.

До 24 ноября свои спектакли представят коллективы из Унечи, Сельцо, Климово, Мглина, Жуковки и посёлка Путёвка Брянского района. Их работы оценят актрисы Брянского театра кукол. Они же проводят мастер-классы по кукловождению.

Деньги на проведение фестиваля «Традиции живая нить» Брянский театр кукол получил в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»