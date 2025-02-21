Фестиваль школьных театров стартовал в Брянске

Фестиваль школьных театров «Классика в классы» стартовал в Брянске с пресс-конференции и спектакля. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Брянском областном театре драмы имени Толстого прошла пресс-конференция организаторов фестиваля школьных театров «Классика в классы». На вопросы журналистов ответили заслуженный артист России Михаил Лаврушин, директор Брянского областного театра юного зрителя Надежда Даниловская и заведующий литературно-драматургической частью Брянского областного театра юного зрителя Борис Антропьев.

На конференции региональное отделение Союза театральных деятелей РФ и научная универсальная библиотека имени Тютчева заключили соглашение. Учреждения запланировали проведение совместных мероприятий в библиотеке.

В этом году в фестивале школьных театров «Классика в классы»примут участие 154 коллектива. Также ожидается участие школьных театров из других регионов и стран.

После пресс-конференции участники из 24 районов посмотрели спектакль Брянского областного театра юного зрителя «Золушки Медового Спаса» (12+). После этого организаторы фестиваля рассказали ребятам о работе над данным спектаклем, о подходе к литературному материалу о Великой Отечественной войне и ответили на вопросы школьников.