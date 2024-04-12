Фестиваль театрального искусства стартовал в Брянской области

Фестиваль театрального искусства в пятнадцатый раз стартовал в Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

ХV Межрегиональный фестиваль театрального искусства «Хрустальная маска-2024» стартовал в Дятьковском межпоселенческом культурно-досуговом центре. Мероприятие проходит в пятнадцатый раз.

На юбилейный конкурс приехали коллективы из городов региона, а также Орла, Курской, Калужской и Смоленской областей. Они покажут 16 театральных постановок. Фестиваль продлится до 20 апреля. Тогда жюри определит лучшие постановки в различных номинациях.