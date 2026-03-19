Филиал медицинского университета в центре Брянска откроют 1 сентября

2026, 19 марта 11:29
Филиал медицинского университета в центре Брянска откроют 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

 

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз проверил ход ремонта в филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова в центре Брянска. Работы вышли на финишную прямую. До 1 апреля подрядчик завершит внутреннюю отделку, монтаж оборудования, проложит канализационные сети и другие коммуникации. Затем специалисты приступят к благоустройству территории. 

«Вся стройка обошлась чуть  больше 600 миллионов рублей, мы по минимальным ценам сделали все эффективно, быстро, качественно. Ну а самое главное — мы заложили будущее брянской медицины.  Спасибо академику, профессору, ректору Петру Витальевичу Глыбочко за то, что поддержал эту идею по открытию в Брянске единственного филиала Сеченовского университета в России», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

На первом курсе учится 139 студентов , в том числе 120 — за счёт областного бюджета. На следующий год наберут 230 человек. Из них 120 будут учиться за счёт областного бюджета, 110 человек — за счет федерального. В новом здании занятия начнутся с 1 сентября.

