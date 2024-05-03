Флагами и баннерами украсили Брянск ко Дня Победы

Сотнями флагов и баннеров украсили Брянск ко Дня Победы. Об этом сообщили в городской администрации.

Брянск преображается к 9 Мая. Специалисты украшают ко Дню Победы все районы областного центра.

Так, праздничная растяжка встречает гостей у железнодорожного вокзала Брянск-Орловский. Триколорами, красными флагами, праздничными конструкциями украшены скверы и улицы.

А в Фокинском районе у моста через Десну ко Дню Победы отреставрировали памятник – танк Т-34. На кольце у «Метро» поставили инсталляцию «ПОБЕДА», а рядом – один из самых больших флагов России в Брянской области.

Ещё 600 флагов установлены на троллейбусных опорах. А остановки украшены баннерами «9 МАЯ». А пассажиры троллейбусов могут посмотреть видеоролик с уникальными архивными кадрами освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков.