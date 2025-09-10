Флирт вне закона: как брянский депутат хочет спасти семьи от коллег

Председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов представил новую инициативу по борьбе с изменами на рабочих местах. Депутат считает, что офисные романы губят институт семьи.

«Люди заводят интрижки и рушат семьи, оставляя детей сиротами», — переживает народный избранник. Его рецепт прост: жесткий контроль и наказания для нарушителей семейной верности.

Система мер выглядит так: предупреждение за невинный флирт, выговор за развитие отношений, штраф за демонстративное поведение, увольнение за полный разлад в коллективе.

HR-службы должны превратиться в семейных психологов. Женатых коллег предлагается размещать в одном кабинете, создавая «здоровую среду». Холостякам — организовывать тимбилдинги для знакомств.

Клинический психолог Мария Шеремет (ее расспросили журналисты сайта АиФ-Брянск) критикует подход: «Безобидный флирт создает благоприятную атмосферу. А вот разделение на семейных и несемейных травмирует одиноких людей».

Депутат уверен: только так можно защитить традиционные ценности от офисных соблазнов.

фото Gemini