ФОК в Карачеве подрядчик строит с отставанием на три месяца. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Год назад в Карачеве стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. При этом подрядчик отстаёт от графика на почти три месяца.

На объекте заложен фундамент. В настоящее время там работают каменщики, а также идёт монтаж металлических колонн. Как только технадзор примет каждую из них, начнется этап заливки бетона.

«Необходимо увеличить количество бригад на стройплощадке и усилить контроль за графиком работ! В этом году спорткомплекс должен быть сдан!» — подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.