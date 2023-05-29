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ФОК в посёлке Выгоничи откроют к концу июня

2023, 29 мая 18:28 Общество
ФОК в посёлке Выгоничи откроют к концу июня
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Физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Выгоничи планируют открыть к 30 июня. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

Заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин провёл совещание с руководством муниципалитета и подрядной организацией ООО «Прайм Стройгарант» в Выгоничском районе. Они обсудили завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и капитального ремонта стадиона в посёлке Выгоничи.

«Работы на данных объектах не были завершены в срок недобросовестным подрядчиком ООО «Ремстрой-40» из-за того, что заказчик, администрация Выгоничского района, должным образом не осуществлял контроль за ходом строительных работ. На строящимся физкультурно-оздоровительном комплексе силами нового подрядчика, ООО «Прайм Стройгарант», ведутся строительные работы. Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию ожидается до 30 июня 2023 года», –  уточнил Николай Лучкин.

По решению суда подрядчик ООО «Ремстрой-40» за месяц должен закончить ремонт стадиона. За три дня он должен составить смету на выполнение неучтённых работ и предоставить на экспертизу, а также в правительство региона. 

ФОК в посёлке Выгоничи откроют к концу июня

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