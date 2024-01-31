Фольклорный семинар прошёл в Брянске

В Центре «Народное творчество» прошёл областной фольклорный семинар-практикум. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В методическом центре «Народное творчество» прошёл фольклорный семинар-практикум. Его посвятили теме сохранения и развития местных локальных традиций в работе учреждений культуры. Тему обсудили более ста представителей отрасли со всего региона.

Восемь спикеров, в том числе и студенты Брянского областного колледжа искусств, рассказали об изучении песенного фольклора, развитии традиционных праздников, работе с молодёжью в фольклорно-этнографических экспедициях. Участники семинара обсудили роль элементов поп-культуры в традиционном фольклоре.

Каждый из гостей получил книгу о музыкальном фольклоре села Мишковка Стародубского района из серии «Антология фольклора Брянской области».