Фотограф из Брянска победила в конкурсе в Белгороде

Ее работы заняли второе и третье места.

Работы брянского фотографа Марины Свиридовой заняли призовые места в ХI открытом фотоконкурсе имени Собровина в Белгороде.

В конкурсе участвовали 77 фотографов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Курска, Пскова, Брянска, Пятигорска, Кемерово, Переславля-Залесского, Каменск-Уральска, Тольятти, Белгорода, Республики Крым, а также с Украины, из ДНР и Германии. На суд жюри они представили порядка 1000 фотоснимков.

В рамках конкурса в фотогалерее имени Собровина прошла выставка лучших работ, где были представлены 100 фотографий победителей и участников конкурса. На ней были названы имена призёров и дипломантов фотоконкурса.

Два победных места жюри присудило брянскому фотографу Марине Свиридовой, члену Творческого союза «Фотоискусство» и фотоклуба «Брянская улица».

Как сообщили в Брянском областном отделении Творческого союза «Фотоискусство», ее работа «Весенний ветер» заняла второе место в номинации «Пейзаж», а фотография «Агния» стала третьей в номинации «Портрет».

Еще три работы Свиридовой отмечены дипломами «Почетное упоминание жюри»: «Мальчики и море», «Портрет артиста» и «Просто прохожий».