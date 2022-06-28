Фотовыставка открылась на Кургане Бессмертия в Брянске

Работы предоставили корреспонденты, телеоператоры и фотографы.

В День молодёжи на Кургане Бессмертия в Брянске открылась фотовыставка под открытым небом «Путешествие по Брянскому краю».

На фотографиях запечатлены популярные и малоизвестные достопримечательности региона. Работы для выставки предоставили корреспонденты, телеоператоры и фотографы региона.

Всего на Кургане Бессмертия разместили 30 фотографий.