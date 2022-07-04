«Газель» могут конфисковать за создание свалки в Брянске

Водителю грозит ответственность за вывоз строительных отходов.

В Брянске впервые могут конфисковать грузовик «Газель» за создание несанкционированной свалки. Нарушителя выявила служба экологической безопасности регионального оператора.

Действия водителя «Газели» попали за запись камеры видеонаблюдения. Он выгрузил примерно восемь кубических метров строительных отходов на контейнерной площадке в Бежицком районе Брянска. Отвечать водителю придётся по новому закону, принятому Госдумой.

«Мы написали письмо в администрацию района и полицию с просьбой привлечь водителя «Газели» к ответственности. Уверен, что в ближайшее время, когда в нашем регионе конфискуют первую машину за выброс мусора в неположенном месте и создание несанкционированной свалки, таких нарушений станет в разы меньше», — отметил руководитель службы экологической безопасности регоператора «Чистая планета» Дмитрий Телешов.